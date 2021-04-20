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Kayseri'de zabıta fırınlara maske ve hijyen denetimi gerçekleştiriyor

Ramazan dolayısıyla Kayseri'nin Develi ilçesinde zabıta ekipleri fırınlardaki denetimlerini artırdı.

Kayseri'de zabıta fırınlara maske ve hijyen denetimi gerçekleştiriyor

Ramazan Ayı dolayısıyla denetimlerin yoğun şekilde devam edeceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Hemşerilerimizin her gün tercih ettikleri fırınlarımızda Covid 19 salgını ile ilgili sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz denetimlerine devam edecekler. Fırın esnafımızın da göstermiş oldukları hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyor, mübarek Ramazan Ayının başta Covid 19 musibeti olmak üzere her türlü maddi manevi kirlerden arınmamıza vesile olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kayseri'de zabıta fırınlara maske ve hijyen denetimi gerçekleştiriyor

Kayseri'de zabıta fırınlara maske ve hijyen denetimi gerçekleştiriyor

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