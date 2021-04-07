Kaza kırıma uğramak ne demek? Kazam kırım raporu nedir?

Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre bugün Konya'da öğlen saatlerinde kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait NF-5 uçağının pilotu Burak Genççelebi şehit oldu. Bu acı olayın ardından kaza kırım kelimesi merak konusu oldu.

KAZA KIRIMA UĞRAMAK NE DEMEK?

Kaza kırıma uğramak ifadesinin anlamı uçak veya helikopterin tekrar onarılamayacak şekilde hasar almasıdır. Bu tür kazalarda can kaybının olmadığı durumlarda kırım kelimesi kullanılır. Eğer can kaybı varsa kaza kırım kelimesi birlikte kullanılır.

KAZA KIRIM EKİBİ NEDİR?KAZA KIRIM RAPORU NEDİR, NASIL OLUŞTURULUR?

Kaza kırım raporu uçak ve helikopter kazalarının nasıl geliştiğini, neden ve nasıl ortaya çıktığını inceleyen ekibin hazırladığı rapordur. Kaza kırım ekibi ise olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından olaya ilişkin raporu hazırlayan ekiptir. Söz konusu raporda kaza öncesi bulunan düzensizlikler birleştirilerek kazanın sebebi ortaya çıkar.