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Kazara Aşk 12. bölüm full, tek parça izle | Kazara Aşk son bölüm izle

Star TV'nin sevilen dizisi Kazara Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Şimal ve Civan'ın daha da yakınlaşacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kazara Aşk 12. bölüm full, tek parça izle | Kazara Aşk son bölüm izle linklerine yer verdik.

Kazara Aşk 12. bölüm full, tek parça izle | Kazara Aşk son bölüm izle

Heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Kazara Aşk dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Şimal, Civan’a karşı hisleriyle yüzleşip sonunda onu sevdiğini kabul edebilecek mi? Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kazara Aşk 12. bölüm full, tek parça izle | Kazara Aşk son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KAZARA AŞK 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KAZARA AŞK SON BÖLÜM İZLE

“Şimal, Civan’la beklenmedik yakınlaşmalarından etkilenmiştir. Fakat kendisinin de Civan’a karşı bir şeyler hissettiği gerçeğini kabullenemez. Üstelik Civan’ın aşk itirafının, şirketi geri kazanmak için yaptığı yeni bir hamleden ibaret olduğunu düşünüyordur. Civan ise Şimal’i aşkına inandırmak, onun kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Civan’ın, Şimal’e kavuşma hayalleri, babasının ikisinin evliliğiyle ilgili verdiği kararla alt üst olur. Tahsin, onun aslında Nazlı ile evli olduğunu öğrendikten sonra Civan’ın herkesi ve özellikle Şimal’i daha fazla kandırmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Civan, babasının kesin talebi ile Şimal’e aşkı arasında sıkışıp kalır. 

Civan, söylediği yalanları telafi edecek yolu mu, Şimal’e olan aşkını mı seçecektir? Peki Şimal, Civan’a karşı hisleriyle yüzleşip sonunda onu sevdiğini kabul edebilecek midir?..”

KAZARA AŞK 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 STAR TV KAZARA AŞK 12. BÖLÜM İZLE

Kazara Aşk 12. bölüm full, tek parça izle | Kazara Aşk son bölüm izleKazara Aşk 12. bölüm full, tek parça izle | Kazara Aşk son bölüm izle

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