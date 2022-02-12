Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Programı'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılarak ürün fiyatlarında indirim olmasına olanak sağlayacak olan KDV indirimini açıkladı. KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranın yüzde 1'e indirileceği müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasından ürün fiyatlarına indirim yapmalarını istedi. Bu doğrultuda KDV hangi ürünlerde düştü ? Gıda ürünlerinde KDV indirimi nedir, ne zaman başlayacak 2022? sorularının yanıtları haberimizde...

KDV HANGİ ÜRÜNLERDE DÜŞTÜ ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre Katma Değer Vergisi (KDV) temel gıda ürünlerinde düştü. Yüzde 8 olarak uygulanan bu oran yüzde 1 olarak uygulanacak.

KDV'nin düşmesiyle birlikte pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi ürünlerin fiyatları düşecek.

GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Temel gıda ürünlerinde uygulanacak olan KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü. Böylece vatandaşların tükettikleri ve pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi birçok temel gıda ürünün fiyatında indirim olacak.

KDV indirimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararın 13 Şubat Pazar günü Resmi Gazete'de yayımlanacağını ifade etmişti. Bu kapsamda yeni haftayla birlikte fiyatlardaki indirimin ceplere ve raflara yansıyabileceğini söyleyebiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV'yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi, insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım anlamına gelmektedir."

Enflasyonla mücadele kapsamında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin, gıda ürünlerinde yüzde 7'lik indirim anlamına geldiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu bizim yürütme olarak, hükümet olarak attığımız bir adımdır. Üretimiyle, toptanıyla, perakendesiyle gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14'lük bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Aynı şekilde diğer tüm sektörlerden de bu düzeyde bir indirimi pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz."

KDV düştü mü, kaç oldu 2022? ? Temel gıda ürünleri KDV oranı yüzde kaç? Hangi ürünlerde indirim olacak?

Temel gıda ürünleri nelerdir? Hangi ürünlerde kdv düşecek? Kdv yüzde 1'e inecek ürünler hangileri?