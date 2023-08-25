Keçi sürüsünün peşine giderek dağda mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı

Bitlis'te dağda otlayan keçi sürüsünün peşinden giderek dağda mahsur kalan anne ne kızı, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, olay akşam saatlerine doğru Merkez Yükseliş Mahallesi Çift Kaya Kayak Tesisi mevkiinde meydana geldi. Bölgede otlayan keçilerin ardından giden Gülsene Türkan, dağda düşüp ayağını burktu.

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Ayağının burkulması nedeniyle mahsur kalan kızının eve dönmediğini fark eden anne Gülşah Türkan, kızını kurtarmak üzere gittiği dağda kızıyla mahsur kaldı. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleriyle irtibata geçildi. AFAD ve itfaiye iş birliğiyle anne ve kızı mahsur kaldığı yerden kurtarılırken, ayağı burkulan genç kız tedavisi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.

Cami çıkışında silahlı saldırı! Çıkan çatışma sonucu ölü ve yaralı var

Ali ve Vuslat Sabancı için üzücü haber! Durumları ağır, bir entübe edildi diğeri yoğun bakımda

43 yaşındaki hastanın beyin ölümü gerçekleşti, organları 6 kişiye umut oldu!

İki saat banyoda kalması kocasını şüphelendirdi! 65 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu