Keçi sürüsünün peşine giderek dağda mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı

Bitlis'te dağda otlayan keçi sürüsünün peşinden giderek dağda mahsur kalan anne ne kızı, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. ayağı sakatlanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

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Keçi sürüsünün peşine giderek dağda mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı

Bitlis'te dağda otlayan keçi sürüsünün peşinden giderek dağda mahsur kalan anne ne kızı, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, olay akşam saatlerine doğru Merkez Yükseliş Mahallesi Çift Kaya Kayak Tesisi mevkiinde meydana geldi. Bölgede otlayan keçilerin ardından giden Gülsene Türkan, dağda düşüp ayağını burktu.

Keçi sürüsünün peşine giderek dağda mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Ayağının burkulması nedeniyle mahsur kalan kızının eve dönmediğini fark eden anne Gülşah Türkan, kızını kurtarmak üzere gittiği dağda kızıyla mahsur kaldı. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleriyle irtibata geçildi. AFAD ve itfaiye iş birliğiyle anne ve kızı mahsur kaldığı yerden kurtarılırken, ayağı burkulan genç kız tedavisi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.

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KAYNAK: İHA

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