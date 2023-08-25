43 yaşındaki hastanın beyin ölümü gerçekleşti, organları 6 kişiye umut oldu!

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki erkek hasta İ.Y. organları ile 4 hastanın hayata tutunmasına ve 2 hastanın görmesine vesile oldu.

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43 yaşındaki hastanın beyin ölümü gerçekleşti, organları 6 kişiye umut oldu!

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki erkek hasta İ.Y. organları ile 4 hastanın hayata tutunmasına ve 2 hastanın görmesine vesile oldu.

18 Ağustos tarihinde travma sebebi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 43 yaşındaki erkek hasta İ.Y. 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayata tutunamadı. Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastane organ nakil koordinatörleri, hastanın ailesi ile görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verdi. Ailenin onay vermesi sonucu durum Sağlık Bakanlığı'na bildirilerek, nakil olacak hastaların belirlenmesine başlandı.

Çekirge Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla merhumun bir böbreği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer böbreği ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi. Merhumun kalbi İstanbul'da özel bir hastaneye, karaciğer ve korneaları ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi.

43 yaşındaki hastanın beyin ölümü gerçekleşti, organları 6 kişiye umut oldu!

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. YAVUZ YILMAZ'DAN TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirtti. Aile ferdini kaybetmenin acısını bir kenara bırakıp, büyük duyarlılık göstererek merhumun organlarını bağışlayan aileye teşekkür eden Dr. Yavuzyılmaz, "Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 4 hastamız yaşama tutunacak korneaları ile de iki hastamız ışığa kavuşacak. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

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KAYNAK: İHA

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