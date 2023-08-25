43 yaşındaki hastanın beyin ölümü gerçekleşti, organları 6 kişiye umut oldu!

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki erkek hasta İ.Y. organları ile 4 hastanın hayata tutunmasına ve 2 hastanın görmesine vesile oldu.

18 Ağustos tarihinde travma sebebi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 43 yaşındaki erkek hasta İ.Y. 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayata tutunamadı. Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastane organ nakil koordinatörleri, hastanın ailesi ile görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verdi. Ailenin onay vermesi sonucu durum Sağlık Bakanlığı'na bildirilerek, nakil olacak hastaların belirlenmesine başlandı.

Çekirge Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla merhumun bir böbreği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer böbreği ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi. Merhumun kalbi İstanbul'da özel bir hastaneye, karaciğer ve korneaları ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. YAVUZ YILMAZ'DAN TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirtti. Aile ferdini kaybetmenin acısını bir kenara bırakıp, büyük duyarlılık göstererek merhumun organlarını bağışlayan aileye teşekkür eden Dr. Yavuzyılmaz, "Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 4 hastamız yaşama tutunacak korneaları ile de iki hastamız ışığa kavuşacak. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

Haberin Devamı

Türkiye'de bu bitkiyi koparmanın cezası tam 244 bin 315 TL!

İki saat banyoda kalması kocasını şüphelendirdi! 65 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu

Garanti Bankası 1000 TL ödeme yapıyor! Bankanın çalışanları hiçbir şekilde yararlanamıyor!

SGK Gaziantep İl Müdürlüğü cumartesi çalışıyor: " Vatandaşlarımız mağdur olmasın"

Ünlü iş adamı Ali Sabancı ve eşi tatil için gittiği Yunanistan’da sürat botuyla kaza yaptı

Samsun’da TYP programına başvrular başladı! Tam 1047 kişi işe alınacak!

Çifte MTV için dava uyarısı! O tarih yaklaşıyor, MTV iptal edilecek mi?

'Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın başvuruları başladı! 15 Kasıma kadar sürecek

Yaşlı adamın kafası kaldırıma vurdu! İki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Çanakkale orman yangın görüntüleri içimizi acıttı! 5 bin 712 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu

Bu kadar ayı bir arada görülmedi! Kars’ta belgeselleri aratmayan görüntüler