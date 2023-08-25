Yaşlı adamın kafası kaldırıma vurdu! İki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Harlak Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Çetin (64) idaresindeki 03 KS 764 plakalı motosiklet kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü İ.K.'nın (29) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletlerden yola düşen her iki sürücüde ağır yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Çetin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, diğer sürücü İ.K., ise müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayı duyarak hastane önüne gelen Çetin'in yakınları ise ölüm haberinin gelmesinin ardından sinir krizleri geçirdi. Aile üyelerini yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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