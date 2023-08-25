Velileri üzen haber! Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar arttı! Veliler ikinci ele yöneldi

Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Velilerde ve öğrencilerde kırtasiye telaşı başladı. Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar arttı, ikinci el ürünler talep görüyor.

2023 - 2024 eğitim öğretim yılının ilkokul zili 11 Eylül Pazartesi günü çalacak. Okulların açılmasına az bir zaman kaldı, velileri ve öğrencileri okul alışverişi heyecanı sardı. Genel olarak yaşanan fiyat artışlarından kırtasiye ürünleri de etkilendi. Kırtasiye malzemelerinin fiyatlarında geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50 artış var. Esnaf, yüksek fiyatlardan dolayı ikinci el az kullanılmış defterlerin satıldığı ve tercih edildiği söyledi. Geçen sene en az 500 liraya dolan çantayı bu yıl doldurmak en az bin liradan başlıyor.

KIRTASİYE MAZEMELERİNDE İKİNCİ EL DÖNEMİ BAŞLADI

Okul ürünlerindeki fiyat artışıyla ilgili görüş belirten kırtasiyeci Sefa Aslan, "Fiyatlar geçen seneye göre yüzde 50-60 arttı. Küçük boy defterler 12-20 lira, büyük boy defter 25-60 lira, suluklar 30-200 lira, beslenme çantaları 40-300 lira arasında marka ve kalitesine göre değişiyor. Bir çanta ortalama geçen sene 500 lira ile 3 bin 500 lira arasında doluyorken, bu sene bin lira ile 5 bin lira arasında doluyor. Velilerin tercihi de önemli çok çeşit ürünler var, farklı kalitelerde ürünlerin fiyatı değişiyor" diye konuştu.

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Çocuğuyla birlikte alışverişe çıkan veli Hüden Kocameşe, "Okul alışverişi için Eminönü'ne geldim. Daha ucuz ürünler bulabilmek için burayı tercih ettim. Fiyatlar önceki senelere göre çok farklı. Ürünler 2-3 kat artmış. İkinci el az kullanılmış defterler gördüm, bir kısmı yazılmış kullanılmış ürünler satılıyor. Geçen sene 6'ncı sınıfa giden çocuğumun her ihtiyacını 2 bin liraya almıştım. Şu an 2 bin liraya sadece kıyafet alabildim. Geçen sene 35 lira olan suluklar 100 liranın üzerinde satılıyor" dedi.

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