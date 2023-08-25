Gazeteci Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu iddiası!

Gazeteci barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında çok konuşulacak iddia da bulundu.

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Gazeteci Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu iddiası!

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100'de katıldığı canlı yayında 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı.

Yarkadaş "Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi önümüzdeki süreçte tek başına seçime sokacağı ve tüm Belediye Başkanlarına da Kurultay’dan sonra bu yönde talimat vereceği şeklinde." ifadelerine yer verdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu iddiası!

"KILIÇDAROĞLU, CHP'Yİ YEREL SEÇİME TEK BAŞINA SOKMAKTAN YANA"

Yarkadaş " Siz her gün çıkıp CHP’yi tahkir eden bir pozisyona girdiğinizde CHP’nin peşinden koşacağını mı sanıyorsunuz? Edindiğim izlenim, Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi önümüzdeki süreçte tek başına seçime sokacağı ve tüm Belediye Başkanlarına da Kurultay’dan sonra bu yönde talimat vereceği şeklinde. Büyükşehirler de buna dahil." dedi.

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