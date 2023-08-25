Bu kadar ayı bir arada görülmedi! Kars’ta belgeselleri aratmayan görüntüler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde onlarca ayı, yavrularıyla birlikte çöplüğe indi. Kış uykusuna yatmadan önce yiyecek depolayan boz ayılar, ilk kez bu kadar kalabalık şekilde görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde boz ayılar her akşam yiyecek bulmak için çöp alanına iniyor. Onlarca ayı yavrularıyla birlikte adeta çöplüğü istila etti. Yavrularıyla birlikte karınlarını doyuran ayılar, kameralara yansıdı.

"DAHA ÖNCE BU KADAR AYIYI BİR ARADA GÖRMEDİM"

İlk kez bu kadar ayının aynı anda çöplüğe indiğini ifade eden bir vatandaş, "Sarıkamış çöplüğü, Sarıkamış'a yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta. Ben de bugün çöplüğe gelerek ayıları görmek istedim. Gerçekten bugün ilk defa bu kadar ayıyı bir arada gördüm. Annesi, yavrusu adeta akın etmiş durumdaydı çöplüğe. Ben de bu anları kaçırmadım. Hemen fırsatını bulup kayıt altına aldım" dedi.

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