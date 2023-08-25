Wagner'in yeni lideri belli oldu, Putin'in 1 numarası o isim oluyor

Rusya'da Putin'e karşı başarısız isyan girişiminde bulunan paralı asker şirketi Wagner'in kurucularından Evgeni Prigojin'in Rusya'da düşen özel jet uçağında öldüğü bildirildi. Rusya Acil Durum Bakanlığı ve Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın devlet resmi haber ajansı TASS'a verdikleri bilgiye göre Moskova'da St. Petersburg'a giden özel uçağın Tver bölgesinde düştüğü ifade edildi.

ABD BAŞKANI “ŞAŞIRMADIM” DEDİ

Konu hakkında ABD Başkanı Joe Biden gazetecilerin sorularını cevaplandırarak “şaşırmadım” ifadesini kullandı. Wagner'in başına geçmeden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “şef aşçısı” olarak kariyerine başlayan Prigojin dünyanın birçok noktasında faaliyet gösteren ve son dönemde Afrika'daki ayaklanmalara verdiği destekle gündemde olan Wagner'in üç kurucu liderinden birisi durumundaydı.

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BAŞARISIZ İSYAN GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Prigojin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu farklı gerekçelerle sıklıkla suçlamış, tehdit etmiş ve Putin'den iki ismi görevden almasını talep etmişti. Rusya Genelkurmayı'nın Wagner askerlerini ordu ile sözleşme imzalamalarını zorunlu kılmasının ardından 24 Haziran'da Gerasimov ve Şoygu'ya karşı isyan girişiminde bulunan Wagner birlikleri Ukrayna'dan Moskova'nın sınırına kadar gelmişler ancak ordunun geri kalan tüm unsurları şehrin girişlerini tutunca kalkışmanın “Putin'e karşı olmadığını” açıklayıp geri dönmüşlerdi. Prigojin son olarak geçtiğimiz günlerde Afrika'da ortaya çıkmış ve Wagner'in Afrika'da da askeri olarak genişleyeceğini ima etmişti.

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WAGNER'DE LİDERLİK MÜCADELESİ BAŞLADI

İsyan girişiminin ardından Prigojin, Belarus'a gönderildi. Küresel istihbarat siteleri Wagner içinde Prigojin, Ukrayna'daki askeri kanadın lideri durumundaki Dmytro Utkin ve askeri şirketin istihbarat ve devlet kademeleriyle olan bağlantısını sağlayan, Putin'e en yakın isim durumundaki Andrey Troşev arasında liderlik mücadelesinin başladığını da kanıtlarıyla ortaya sermişlerdi.

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GERİYE TEK LİDER KALDI

Rusya'da gerçekleşen uçak kazasında ölenlerin arasında Dmytro Utkin'in de olduğu ifade edilmekte. Utkin ise yalnızca Wagner içinde değil Rusya ordusunun sağcı kanadı içinde de en etkin liderlerin başında gelmekteydi. Paralı şirket adını Utkin'in orduda görev yaparken kullandığı “Wagner” kod isminden almakta. “Kuralsız”, “Nazi sempatizanı” ve “savaş suçlusu” olarak anılan Utkin'in de şüpheli kazada hayatını kaybetmesinin ardından Wagner'de tek lider kaldığı da ifade ediliyor.

WAGNER'İ SURİYE'DE YAPILANDIRAN TROŞEV

Wagner'in St. Petersburg'daki idari kadrosunun da başında olan tek lider konumundaki 61 yaşındaki Andrey Troşev ülkesinde son derece iyi tanınan eski bir komutan. Albay rütbesiyle ordudan emekli olan Troşev daha önce KGB'de üst düzey görevli olarak çalıştı. Afganistan ve Çeçenistan savaşlarında komutan olarak görev alan Troşev Wagner'in Suriye iç savaşındaki yapılanmasını da kuran isim olarak biliniyor.

EN ÇOK AMBARGO UYGULANAN İSİM

Troşev diğer yandan Batı ülkeleri tarafından kendisine en çok ambargo uygulanan isim durumunda. Troşev'in cephede ise “ürkütücü bir karakter” olduğu ifade ediliyor. Ukrayna'dan ayrılarak kurulan ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin eski Savunma Bakanı İgor Girkin geçtiğimiz ay Evgeni Prigojin aracılığıyla “cephede Troşev ile tanıştıklarını” açıklamıştı. Girkin, Troşev'in karakteri ve yöntemlerinin “kendisini ürküttüğü için” bir daha görüşmediklerini de ifade etmişti. Troşev'in geçmişten gelen askeri kariyeri ve idari kadrolardaki saygınlığı dolayısıyla Wagner içinde gerek Kremlin gerekse de Rusya Genelkurmay Başkanlığı tarafından desteklenen tek isim olduğu da geçtiğimiz ay uluslararası basın tarafından dile getirilmişti.

KAYNAKl GLOBAL