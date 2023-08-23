Rus paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçak Moskova yakınlarında düştü!

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeny Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düştü.

DÜŞEN UÇAKTAKİ PRİGOJİN DAHİL 10 KİŞİ ÖLDÜ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düştüğü belirtildi.

Uçakta yer alan 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişinin öldüğü bilgisine yer verilen haberlerde, ilgili ekiplerin bölgede çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Rusya açıkladı: Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçak Moskova yakınlarında düştü!

Rusya açıkladı: Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçak Moskova yakınlarında düştü!

PRİGOJİN'İN SAĞ KOLU UTKİN'İN DE UÇAKTA OLDUĞU BELİRTİLDİ

Rus basınında yer alan bazı haberlerde, uçağın Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin’e ait olduğu öne sürüldü. Wagner'in lideri Prigojin'in "sağ kolu" Dmytro Utkin'in de düşen uçakta bulunduğu belirtiliyor.

WAGNER LİDERİ PRİGOJİN KİMDİR?

Yevgeny Viktoroviç Prigojin, Rus iş insanı ve oligark. Prigojin, özellikle Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinmekte olup restoranları ve catering işletmeleri, Putin'in yabancı ileri gelenlerle birlikte katıldığı akşam yemeklerine ev sahipliği yapması nedeniyle "Putin'in Şefi" olarak bilinmektedir.

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AFRİKA, SURİYE VE UKRAYNA'DA GÖREV ALDI

Prigojin, Afrika, Suriye ve Ukrayna'da çatışmalara katılan Rus devlet destekli bir paralı asker grubu olan Wagner Grubu ile 2016 ve 2018 ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlanan üç şirketin de aralarında bulunduğu bir şirketler ağını kontrol etmektedir.

Prigojin, Sovyetler Birliği döneminde hapishanelerde dokuz yıl hükümlü olarak kaldı.Prigojin, Mayıs 2014'te Donbass Savaşı'nda Rus güçlerini desteklemek için özel olarak Wagner Grubu'nu kurduğunu açıkladı.

WAGNER GRUBU, PRİGOJİN ÖNDERLİĞİNDE PUTİN'E KARŞI İSYAN BAŞLATMIŞTI

Rusya’da Yevgeniy Prigojin, yönetimindeki paralı Wagner askeri oluşumuyla “Adalet yürüyüşü” sloganıyla silahlı ayaklanma başlatmıştı. Prigojin, “Kararlıyız, önümüze çıkanı vururuz” diye açıklama yapmışsa da Moskova’ya 200 km kadar yaklaşmışken, “kan dökülmemesi için” savaşçılarını geri çekme kararı aldıklarını açıklayarak isyanı sonlandırmıştı.

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