SGK Gaziantep İl Müdürlüğü cumartesi çalışıyor: " Vatandaşlarımız mağdur olmasın"

SGK Gaziantep İl Müdürlüğü 31.08.2023 tarihinde sona erecek taksitlendirme başvurusu ve ilk taksit ödemesi dolayısıyla yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için Cumartesi 10.00-15.00 arası çalışacak.

SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, Deprem nedeniyle ertelenen 2023 Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Haziran aylarına ilişkin borçların 24 aya kadar tecil faizi uygulanmaksızın taksitlendirmesi uygulamasına işverenlerin ve sigortalıların yoğun talep gösterdiğini, bu talebi karşılamak üzere personelimizin mesai saatleri dışında da fazla mesai yaparak çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Uzun, "Taksitlendirme başvurusu ve ilk taksit ödemesi son günü 31.08.2023 olduğundan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için personelimizin 26.08.2023 Cumartesi günü saat 10.00 - 15.00 arasında fazla mesai yapıp çalışacaklar ve vatandaşlarımızın taksitlendirme talepleri alınacaktır" diye konuştu.

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