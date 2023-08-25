Samsun’da TYP programına başvrular başladı! Tam 1047 kişi işe alınacak!

Samsun'da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek, bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak ve kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla 2023 Eylül-2024 Haziran ayları arasında1047 kişi işe alınacak.

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Samsun’da TYP programına başvrular başladı! Tam 1047 kişi işe alınacak!

Samsun'da Toplum Yararına Programlar (TYP) ile 1047 kişi işe alınacak.

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek, bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak ve kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla 2023 Eylül-2024 Haziran ayları arasında en fazla 9 ay çalıştırılmak üzere 1047 kişilik geçici süreli işçi alımı yapılacak. İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada geçici olarak istihdam edileceklerin 942'sinin Milli Eğitim Müdürlüğüne(MEM) bağlı okullarda, 105'inin ise Gençlik Spor İl Müdürlüğüne(GSB) bağlı kurumlarda çalışacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada başvuracak kişilerin; 18 yaşını tamamlamış olmaları, programa başvuru tarihi itibarıyla işsiz olmaları (SGK'lı, BAĞKUR'lu, emekli olmaması), Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnız birinin programdan faydalanabileceği, 27 Eylül 2017 tarihinden sonra TYP'den toplamda 9 ay yararlanan kişilerin başvuru yapamayacağı, hane geliri asgari ücretin 1,5 katı olan 17 bin 103 lirayı aşan kişilerin yine başvuru yapamayacağı ifade edildi.

Samsun’da TYP programına başvrular başladı! Tam 1047 kişi işe alınacak!

Açıklamada ayrıca, "Başvuru şartlarını sağlayan kişiler İŞKUR İl Müdürlüğü, İŞKUR Hizmet Merkezleri, ALO 170 ve iskur.gov.tr den; 25-29 Ağustos tarihleri arasında MEB için; 26-30 Ağustos tarihleri arasında GSB için başvurularını gerçekleştirebilirler. Her iki başvuru için kuralar 1 Eylül tarihi itibariyle "noter yöntemi" ile çekilmesi planlanmaktadır. Sonuçlar ilgili kurumlarca açıklanacaktır" denildi.

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KAYNAK: İHA

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