'Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın başvuruları başladı! 15 Kasıma kadar sürecek

17'nci kez düzenlen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı. Hikâyesiyle kadınlara ilham olmak ve başarısını Türkiye'ye duyurmak isteyen adaylar, 15 Kasım tarihine kadar form doldurarak yarışmaya başvurabilecek.

Garanti BBVA'nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle 17'nci kez düzenlediği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı. Hikâyesiyle kadınlara ilham olmak ve başarısını Türkiye'ye duyurmak isteyen adaylar, 15 Kasım tarihine kadar garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak yarışmaya başvurabilecek. Mart 2024'te gerçekleşecek ödül töreni sonrası kazananların açıklanacağı yarışmada; "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi" ödülünü alacak girişimci 200 bin TL, "Türkiye'nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi', "Türkiye'nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi', "Türkiye'nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi" ve "Türkiye'nin Kadın Kooperatifi" kategorilerinin birincileri ise 150 biner TL'lik ödülün sahibi olacak. Yarışmaya bu yıl eklenen Türkiye'nin Kadın Kooperatifi kategorisinde kadınlar tarafından kurulan ve işletilen, kadınlar üzerinde ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan olumlu etkiler oluşturma odaklı çalışmalar yapan kadın kooperatifleri yarışacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, "Toplumsal ve ekonomik hayatta kadının güçlenmesi ve güçlendirilmesi, üzerinde en çok durulan konuların başında geliyor. Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için kadınların güçlendirilmesine, içlerindeki potansiyeli gösterebilmelerine, yaşamlarında değişim ve gelişim oluşturmalarına katkı sağlamak amacıyla uzun yıllardır çalışıyoruz. Türkiye'de öncü olduğumuz Kadın Girişimci Programımız kapsamında kadın girişimciliği ve kadının iş hayatına katılmasını desteklemek amacıyla 17 yıldır ülkemizde pek çok ilki gerçekleştirdik. Bütüncül bir yaklaşımla finansman sağlama, eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma olmak üzere 4 temel başlıkta ele aldığımız çalışmalarla ekosisteme sürdürülebilir katkı sağladığımıza inanıyoruz. Bu çalışmaların en önemli ayağını oluşturan Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'yla 2007'den beri kadın girişimcilerin önündeki görünmez engelleri kaldırıp motivasyonlarının artmasına, başarı hikâyelerinin duyulmasına ve rol model olmalarına destek oluyoruz" dedi.

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Sibel Kaya, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Toplamda 43 bini aşan başvuruyla, dayanışma topluluğu oluşturduğumuz yarışma sayesinde, birçok kadının hayatına dokunduk. 2007'den bu yana kadın girişimcilerin el attığı her işte başarısının katlanarak arttığını gördük. Kadın girişimciler sadece yarışmaya başvurarak bile büyük kazanım elde ediyor. Bu adımla büyük bir cesaret ve özgüven örneği gösteriyorlar. Cesaretleri de işlerini geliştirme konusunda motivasyonlarını arttırıyor, böylece işlerine ve ekonomiye daha fazla katkı sağlıyorlar. Yıllar içinde gördük ki yarışmamıza başvuran pek çok kadın girişimci, işini büyütürken, kadınların istihdamını destekliyor, sosyal fayda sağladığı projelerle etki alanını genişletiyor. Bir kadına bile ulaşmak ve dayanışma içinde olmak çok önemliyken birlikte büyük bir ekosistem oluşturduk. Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'yla kadınları cesaretlendirmek, başarı hikâyelerinin kitleler tarafından bilinmesine, tanınmasına ve de örnek alınmasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 17'nci yılında yarışmamıza yeni bir kategori eklemenin heyecanını yaşıyoruz. Anadolu'da kısıtlı imkânlarla çok büyük işler başaran, bulundukları bölgenin istihdamına, gelişimine sürdürülebilir katkı sağlayan kadın kooperatiflerimiz bulunuyor. Biz de kadınların birlikte üreterek güçlendiği, fark oluşturan çalışmalara imza atan ve sayıları sürekli artan kooperatifleri motive etmek amacıyla "Türkiye'nin Kadın Kooperatifi" kategorisini hayata geçirdik. Bu yıl ilk kez ödül vereceğimiz kategoriye gelecek başvuruları heyecanla bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlarken kadının güçlü ve her anlamda eşit olması daha da önem kazandı. Dolayısıyla Cumhuriyetin 100'üncü yılında başarısıyla kadınlara ilham olmak isteyen kadın girişimcileri ve kooperatifleri yarışmamıza ve ailemizin parçası olmaya davet ediyoruz."

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