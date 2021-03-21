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Kefaret 18. bölüm full izle |Kefaret son bölüm Fox TV full izle

Fox TV'nin sevilen dizisi Kefaret 18. yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Sinan'ın kayıp haberi çiftlikte bomba etkisi yaratır. Peki Sinan'ın başı ne geldi? İşte Kefaret 18. bölüm full izle |Kefaret son bölüm Fox TV full izle...

Kefaret 18. bölüm full izle |Kefaret son bölüm Fox TV full izle

Pazar akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Kefaret dizisinde bu akşam ipler geriliyor. Sinan'ın ortadan kaybolması herkesi endişeye düşürürken. Doktor Ahmet'in avukat ile iş birliği yapması Zeynep'i iyice zora düşürür. İşte Kefaret 18. bölüm full izle |Kefaret son bölüm Fox TV full izle...

Kefaret 18. bölüm full izle |Kefaret son bölüm Fox TV full izle

Öte yandan Arzu’nun zorla tuttuğu Meltem ve bebeğini zor günler beklemektedir. Ahmet, Arzu’nun Cansu’yu takas etme talebini reddeder ve telefonu yüzüne kapatır. Fulya meslekten atılmak pahasına Sinan’ı bulabilmek için sıra dışı yöntemlere başvururken Emre de Alp’in de yardımını alarak Meltem’i aramaktadır.

KEFARET 18. BÖLÜM FULL İZLE| KEFARET SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Kefaret 18. bölüm full izle |Kefaret son bölüm Fox TV full izle

Ahmet’in umursamazlığına dayanamayan Zeynep kendini tehlikeye atarak Arzu ile konuşmaya gider ancak bu kararı kötü sonuçlar doğuracaktır.

Kefaret 18. bölüm full izle |Kefaret son bölüm Fox TV full izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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