İlk bölüm fragmanı da yayınlanan Fox TV'nin yeni dizisi Kefaret için geri sayım başladı. FOX'un yeni dizisi Kefaret'in konusu ve oyuncuları sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası merak konusu oldu. Peki Kefaret dizi konusu nedir? | Kefaret dizisi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KEFARET DİZİ KONUSU NEDİR?

Kefaret dizisinde Zeynep'in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu edilecek.

Kefaret dizisinin 1. bölümünden yeni fragman da yayınlandı. Fragmanda, daha önce masalsı bir hayata sahip olan ancak bir anda aldığı nefes dışında her şeyini kaybeden Zeynep’in (Nurgül Yeşilçay) hikayesi gözler önüne seriliyor.

KEFARET DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Nurgül Yeşilçay, dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi “Zeynep” karakterine hayat verirken, Mert Fırat da “Başkomiser Sinan” olarak izleyici karşısına çıkacak.

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Nurgül Yeşilçay 26 Mart 1976 tarihinde Afyon'da dünyaya geldi. Aslen Afyonkarahisarlıdır. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Yeşilçay, 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında Şener Şen ve Türkan Şoray gibi Türk Sinemasının usta isimleri ile birlikte rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki “Gülsüm” karakteri ile televizyon dünyasına adım attı. 2002 yılında Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı ve Özcan Deniz'le birlikte başrolde yer aldığı Asmalı Konak dizisinde “Bahar Karadağ” rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.

MERT FIRAT KİMDİR?

Şahabettin Mert Fırat, 10 Ocak 1981 yılında Ankara'da doğmuştur. Aslen Antakyalıdır. Babası 1980’li, yılların tanınmış arabesk sanatçılarından Nihat Fırat’dır. Liseyi bitirdikten sonra İsveçte radyo ve televizyon eğitimi almıştır. Ardından Türkiye'ye dönerek Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır.

2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Mert Fırat; Aşk ve Gurur, İntikam, Bir Ömür Yetmez, Atlıkarınca, Kapalıçarşı, Yersiz Yurtsuz, Hayattan Korkma ve İşte Benim dizilerinde rol almıştır.

YURDAER OKUR KİMDİR?

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 tarihinde Rize’de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar'ında yüksek lisans yapan Yurdaer Okur, 1999 yılında Genco Erkal ile tanışarak Dostlar Tiyatrosu’na girdi ve Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı.

2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda dışarıdan oyuncu olarak görev yaptı. Yurdaer, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’na atandı. Bu zamana kadar pek çok oyun da yönetmiş olan Yurder Okur, ilk olarak Ferhunde Hanımlar dizisi ile ekran karşısına geçti.

Yeter, Kurtlar Vadisi Pusu, Karadayı, Reaksiyon, Türkan(sinema) Labirent, Kılıç günü, Sakarya Fırat, Köprü, Kısık Ateşte 15 Dakika, Kabuslar evi, Gen, Aşk Oyunu, Belalı Baldız, Aslı ile Kerem, Sır çocukları, Çifte Bela, Tatlı Hayat, Evdeki Yabancı, Üzgünüm Leyla, Ferhunde Hanımlar ve Dadı gibi yapımlarda rol alan Yurdaer Okur, Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman adlı dizide Balgay karakterine hayat vermiştir. Yurdaer Okur, 1.74 metre boyunda, 68 kilo ve Akrep burcudur.

Yurdaer Okur'un rol aldığı tiyatro oyunları:

2010 – Ölümü Yaşamak – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2009 – Yastık Adam – Talimhane Tiyatrosu

2006 – Beş Yıl Geçince – Tiyatro Oyunevi

2004 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2003 – Hortlaklar – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu –

2003 – Dünyanın Ortasında Bir Yer – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2001 – Benerci Kendini Niçin Öldürdü – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2001 – Ben Ruh Bey Nasılım – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2000 – Leenane’in Güzellik Kraliçesi – İstanbul Devlet

Tiyatrosu

2000 – Ketçaplı Spagetti – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1999 – Yalınayak Sokrates – Dostlar Tiyatrosu

Yurdaer Okur'un rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Kuruluş Osman (Balgay) (TV Dizisi)

2019 – 7. Koğuştaki Mucize (Aydın) (Sinema Filmi)

2019 – Nöbet (Barış) (TV Dizisi)

2019 – Hakan: Muhafız (Kemal) (TV Dizisi)

2018 – Aliya (Aliya İzzetbegoviç)(TV Dizisi)

2018 – Keşif (Bekir) (Sinema Filmi)

2017 – Direniş Karatay (Noyan)(Sinema Filmi)

2016 – Yeter (Yekta Harmanlı)(TV Dizisi)

2015 – Saruhan (Kadı Hüseyin Efendi) (TV Filmi)

2014 – Kod Adı Reakisyon (Gürkan)(TV Dizisi)

2013 – Aşk Emek İster (Hasan) (TV Dizisi)

2012 – Karadayı (Turgut) (TV Dizisi)

2011 – Türkan (Sinema Filmi)

2011 – Labirent (İsmet) (Sinema Filmi)

2010 – Kılıç Günü (Mustafa) (TV Dizisi)

2010 – Sakarya Fırat (Kerküklü Süleyman) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)

2006 – Kısık Ateşte 15 Dakika (Kayınbirader) (Sinema Filmi)

2006 – Köprü (Tekin) (TV Dizisi)

2006 – Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı (Erdal) (Sinema Filmi)

2005 – Gen (Sahte Dr. Ragıp – Hasta) (Sinema Filmi)

2005 – Belalı Baldız (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2005 – Aşk Oyunu (Dr. Hakan) (TV Dizisi)

2002 – Sır Çocukları (Ertan) (Sinema Filmi)

2002 – Aslı ile Kerem (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2001 – Çifte Bela (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (TV Dizisi)

2000 – Üzgünüm Leyla (TV Dizisi)

2000 – Evdeki Yabancı (Mehmet) (TV Dizisi)

2000 – Dadı (TV Dizisi)

1993 – Ferhunde Hanımlar (TV Dizisi)

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Ege Kökenli, 20 Mart 1993 yılında Kırklareli'de doğdu. Haliç Üniversitesi'nde Konservatuar mezunu olan Kökenli, oyunculuk hayatına 2004 yılında rol aldığı "En İyi Arkadaşım" dizisi ile başladı. Ege Kökenli ayrıca, Anadolu Kaplanı, Öğretmen Kemal, Yahşi Cazibe, Asla Vazgeçemem, Güneşin Kızları, Kalp Atışı, Taksim Hold'em, Aykut Enişte, Yasak Elma gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.

KEFARET DİZİSİ1. BÖLÜM FRAGMANI

KEFARET DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı FOX TV'de ekranlara gelek olacak olan dram türündeki Kefaret dizisi Pazar günler, saat 20.00'de FOX TV'de ekranlara gelecek.

KEFARET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kefaret dizisinin ilk bölümü 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'de FOX TV'de.