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Kekik isminin anlamı nedir, Kekik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Kekik isminin anlamı; güzel kokulu bir bitki demektir. Bu içeriğimizde Kekik isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Kekik isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Kekik isminin anlamı nedir, Kekik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kekik isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kekik ismi ne demek, Kekik ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kekik isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kekik İsminin anlamı nedir? TDK Kekik anlamı:

Türk Dil Kurumunda Kekik ismi Ballıbabagillerden, karşılıklı küçük yapraklı, beyaz, pembe, kırmızı başak durumunda çiçekleri olan ve çiçeği baharat gibi kullanılan, odunsu saplı, kokulu bir bitki (Thymus vulgaris) anlamında kullanılmaktadır.

Kekik İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Kekik ismi yer almamaktadır.

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Kekik isminin kökeni:

Kekik ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Kekik isminde 9 kişi bulunmaktadır.

Kekik isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Kekik isminin rengi:

Karolina Mavisi

Kekik ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Kekik isminin Harf Analizi Nedir ?

Kekik ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

E : İletişim, duygusal karışık

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

Kekik isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kekik ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

E : 6

K : 14

İ : 12

K : 14

= 60 Kekik İsminin Numeroloji Toplamı 60’dir.

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Kekik isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kekik ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kekik isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2   E: 5   K: 2   İ: 9   K: 2 = 20

2 0 = 2 Kader sayısıdır

Kekik isminin 2 kader sayısına göre kişilik özellikleri

2 – Önsezileri güçlü ve kuvvetlidir. Başkaları ile işbirliği içerisinde hareket etmeyi sever ve etrafından olup biten olaylara karşısında aşırı derecede duyarlıdır. Tasarım ve olayları çabucak kavrama ve idrak yeteneği vardır. Barış ve sevgi doludur kişisel çatışmalardan kaçınır. Eleştiricidir fakat işbirliği ve digalog taraftarı olduğu için ortaklık kurulması için eşsiz bir kişiliğe sahiptir. kişisel olarak yaşamdaki detaylara takılmadan yalnız kalmamaya dikkat etmelidir.

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