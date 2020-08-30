Keloğlan Ak Ülke isimli çocuk kitabında da cinsel istismar anlatılmış

Çocukların gelişimini sağlayan kitapları okumaları önem arz ederken Musa Dinç tarafından kaleme alınan "Gül ve Düşün" isimli hikaye kitabının ardından sosyal medyada ortaya çıkan bir çocuk kitabı kullanıcıların tepkisini çekti. Duran Yılmaz'ın yazdığı Keloğlan Ak Ülke hikaye kitabında Hızır isimli karakterin bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ifadelere yer veriliyor. Öte yandan kitapta, Hızır isimli karakterin genç kızı tehdit edip birden fazla kez bu eylemi yaptığı anlatılıyor.

İşte kitapta yer alan skandal cümleler:

Baygın kızın ırzını lekeledi. Sonra oturdu, kızın baş ucuna. Onun ayılmasını bekledi. Kız ayılınca da : " Bunu ağabeyine söylersen gebe kalırsın" diyerek birden yok oldu.

Kız ağabeyine olanları söylese de çok iyiydi ya korkusundan söylemedi. Hızır'da her gün gelerek, " Seni ağabeyine söylerim" diye korkutup onun koynuna giriyordu. Kız memnun değildi, ama yapabileceği bir şey de yoktu. Bir gün Hızır dedi ki:

"Artık sen benim karım oldun. Karnında bir erkek çocuğum var. Yakında doğacak. O doğunca ağabeyinin avdan döndüğü yola bırakacaksın.Avdan gelirken çocuğu bulacak, kucaklayıp getirecek. Bacım al, bu çocuğu bir ninni söyle, ak sütün aksın;emdir; büyütelim. İkiyken üç olalım, diyecek. "

Keloğlan Ak Ülkede kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Öte yandan kitaptaki ifadelerin 2018 yılında da gündeme geldiği öğrenildi. Ayrıca sosyal medya kullanıcıları kitapta yer alan ifadeleri sert cümlelerle eleştirdi.

İşte kitapta yer alan skandal ifadeler:





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