Kelvin Arase kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelvin Arase Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kelvin Arase kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kelvin Arase ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kelvin Arase kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelvin Arase Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelvin Arase adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelvin Arase Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelvin Arase 15 Ocak 1999 tarihinde Benin City şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Avusturya,Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelvin Arase Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Kelvin Arase, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KV Oostende futbol takımında oynamaktadır. KV Oostende takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kelvin Arase'nin KV Oostende ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kelvin Arase Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kelvinarase36/

Kelvin Araseboyu ve yaşı kaç

Kelvin Arase Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelvin Arase isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kelvin Arase Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelvin Arase futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2014 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2016 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2018 yılında Rapid Wien

27 Ağu 2018 yılında SV Horn

30 Haziran 2019 yılında Rapid Wien

13 Ağu 2019 yılında SV Ried

31 Ağu 2019 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2022 yılında Karlsruhe

19 Ocak 2023 yılında KV Oostende

30 Haziran 2023 yılında Karlsruhe

Kelvin Arase kimdir

Kelvin Arase Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelvin Arase şuan KV Oostende takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SR Fach-Donaufeld (-1/2011), Rapid Wien (2/2011-2016)

Kelvin Arase Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kelvin Arase nereli

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