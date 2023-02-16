Kenan Karaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Karaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenan Karaman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenan Karaman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenan Karaman 5 Mart 1994 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenan Karaman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Kenan Karaman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Schalke 04 futbol takımında oynamaktadır. Schalke 04 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kenan Karaman'nin Schalke 04 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kenan Karaman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/karamank26

http://www.instagram.com/karaman.k/

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Kenan Karaman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenan Karaman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kenan Karaman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenan Karaman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Stuttgart Alt.

1 Temmuz 2007 yılında S. Kickers Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Hoffenheim U17

1 Temmuz 2011 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2012 yılında Hoffenheim II

1 Temmuz 2013 yılında Hoffenheim

1 Temmuz 2014 yılında Hannover

1 Temmuz 2018 yılında F. Düsseldorf

15 Temmuz 2021 yılında Beşiktaş

1 Eylül 2022 yılında Schalke

Kenan Karaman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenan Karaman şuan Schalke 04 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kenan Karaman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MTV Stuttgart, VfB Stuttgart, Stuttgarter Kickers, TSG 1899 Hoffenheim

Türkiye takımında 9 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 6 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 11 numaralı formasıyla 28 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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