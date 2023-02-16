Moritz Jenz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Jenz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moritz Jenz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moritz Jenz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moritz Jenz 30 Nisan 1999 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moritz Jenz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RDF Football yapmaktadır. Moritz Jenz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Schalke 04 futbol takımında oynamaktadır. Schalke 04 takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Moritz Jenz'nin Schalke 04 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moritz Jenz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/moritz_jenz/

Moritz Jenz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moritz Jenz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Moritz Jenz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moritz Jenz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2017 yılında Fulham U21

25 Ağu 2020 yılında Lausanne-Sport

30 Ağu 2021 yılında FC Lorient

19 Temmuz 2022 yılında Celtic

25 Ocak 2023 yılında FC Lorient

26 Ocak 2023 yılında Schalke

30 Haziran 2023 yılında FC Lorient

Moritz Jenz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moritz Jenz şuan Schalke 04 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Alemannia 06 Haselhorst, SC Siemensstadt, Tennis Borussia Berlin (-2015), FC Fulham (2015-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.