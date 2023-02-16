Mehmet Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Aydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Aydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Aydin 9 Şubat 2002 tarihinde Würselen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Can Aydin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Aydin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KIN Partners yapmaktadır. Mehmet Aydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Schalke 04 futbol takımında oynamaktadır. Schalke 04 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mehmet Aydin'nin Schalke 04 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Aydin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/memo.c7/

Mehmet Aydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Aydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mehmet Aydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Aydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında M'gladbach Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Schalke 04 U17

1 Ocak 2019 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2021 yılında Schalke

Mehmet Aydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Aydin şuan Schalke 04 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mehmet Aydin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VfL Übach-Boscheln (-2010), Borussia Mönchengladbach (2010-2014), FC Schalke 04 (2014-2021)

Almanya U20 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 22 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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