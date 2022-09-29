Kendine has dili ve polise kurgularıyla beğeni kazanan yazar Ahmet Ümit'in eserlerinden en sevilen alıntılar...
Sis ve Gece, Patasana, Kırlangıç Çığlığı gibi sevilen eserlerin yazarı Ahmet Ümit'in kitaplarından en sevilen alıntıları sizin için hazırladık...
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