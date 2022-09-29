Kendine has dili ve polise kurgularıyla beğeni kazanan yazar Ahmet Ümit'in eserlerinden en sevilen alıntılar...

Sis ve Gece, Patasana, Kırlangıç Çığlığı gibi sevilen eserlerin yazarı Ahmet Ümit'in kitaplarından en sevilen alıntıları sizin için hazırladık...

İrem Yıldız
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Kendine has dili ve polise kurgularıyla beğeni kazanan yazar Ahmet Ümit'in eserlerinden en sevilen alıntılar... 1

"Zalimin en büyük başarısı karşısındakileri de zalime dönüştürmektir."

"Kadınlar, kendilerine yapılan saygısızlıkları asla unutmazlar."

Kendine has dili ve polise kurgularıyla beğeni kazanan yazar Ahmet Ümit'in eserlerinden en sevilen alıntılar... 2

"Bir insanı sevmek, onu; zayıflıkları , zaafları, yanlışlarıyla birlikte kabul etmek demektir."

"Sahi ben hiç huzur bulamayacak mıyım?"

Kendine has dili ve polise kurgularıyla beğeni kazanan yazar Ahmet Ümit'in eserlerinden en sevilen alıntılar... 3

"Hayatı ciddiye almayanları, hayat da ciddiye almaz."

"Kendimizi çok mühim zannediyoruz ama değiliz, hiç değiliz."

Kendine has dili ve polise kurgularıyla beğeni kazanan yazar Ahmet Ümit'in eserlerinden en sevilen alıntılar... 4

"Birine bağlanmak, hayatı onunla birlikte sırtlamak, insanı zayıf kılıyor."

"Yaşananları unutursan, geçmiş tekrar eder."

Kendine has dili ve polise kurgularıyla beğeni kazanan yazar Ahmet Ümit'in eserlerinden en sevilen alıntılar... 5

"Direneceğiz, ya kazanırız ya ölürüz. Her ikisi de korkunç yaşamaktan iyidir."

"Savaşların en büyüğü kendi nefsimizle olandır.”

Kendine has dili ve polise kurgularıyla beğeni kazanan yazar Ahmet Ümit'in eserlerinden en sevilen alıntılar... 6

"Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?"

"Ne doğan güne hükmün geçer ne halden anlayan bulunur."

Kendine has dili ve polise kurgularıyla beğeni kazanan yazar Ahmet Ümit'in eserlerinden en sevilen alıntılar... 7

“Kimse kimseyi tanıyamaz, tanıdığımızı sanırız. Tanıdığımız kadarına inanırız. Eğer gerçekten tanısak, bırakın aşkı filan, kimse kimseyle arkadaş bile olamaz.”

"Bir memlekette namuslu insanlar en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memleket için kurtuluş yoktur."

Kendine has dili ve polise kurgularıyla beğeni kazanan yazar Ahmet Ümit'in eserlerinden en sevilen alıntılar... 8

"Çok empati kuruyorsunuz başkomiserim," dedi samimi bir tavırla. "Ne dünya bu kadar hassasiyeti kaldırır, ne insanlar bu kadar inceliği... Hakikat çok daha basittir, çok daha acımasız..."

"Birileri çıksa da dünyayı insanlardan kurtarsa diye düşünüyorum bazen."

Kendine has dili ve polise kurgularıyla beğeni kazanan yazar Ahmet Ümit'in eserlerinden en sevilen alıntılar... 9

"Benim dinim sevgidir..."

"Sana kızmıştım, doğru; ama senden vazgeçebileceğimi nasıl düşünürsün? Yağmur yağmadığı için, toprak buluttan vazgeçebilir mi?"

Kendine has dili ve polise kurgularıyla beğeni kazanan yazar Ahmet Ümit'in eserlerinden en sevilen alıntılar... 10

"Bugün mutluluktan müebbet yesek, yarın af çıkar."

"Aklımın soylu bulduğu yüreğimce dalkavukluktur; yüreğimin doğru bulduğuysa aklımca suç. Bir yanım bahar rüzgarı gibi uçarı, tez canlıdır, öteki yanım kış soğuğu gibi katı, ağır kanlıdır. Bir yanım içimden gelen seslere kulak verir, öteki yanım öğrendiklerime, bildiklerime."

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