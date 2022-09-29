Kendine has dili ve polise kurgularıyla beğeni kazanan yazar Ahmet Ümit'in eserlerinden en sevilen alıntılar...

"Çok empati kuruyorsunuz başkomiserim," dedi samimi bir tavırla. "Ne dünya bu kadar hassasiyeti kaldırır, ne insanlar bu kadar inceliği... Hakikat çok daha basittir, çok daha acımasız..."

"Birileri çıksa da dünyayı insanlardan kurtarsa diye düşünüyorum bazen."