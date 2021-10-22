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Kepez ne demek, TDK'ya göre Kepez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kepez kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kepez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kepez nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kepez kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kepez ne demek, TDK'ya göre Kepez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kepez ne demek? Kepez TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Kepez kelimesi. Peki Kepez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kepez nedir, Kepez kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KEPEZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kepez kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Kepez kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüksek tepe, dağ
- Dağların oyuk, kuytu yerleri
- Gelin başlığı
- Tavuk ve kuşların ibiği veya başındaki uzun tüyler
- Antalya iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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