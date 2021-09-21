Kerevit ne demek, TDK'ya göre Kerevit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kerevit ne demek? Kerevit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kerevit kelimesi. Peki kerevit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kerevit nedir, kerevit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kerevit kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kerevit kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KEREVİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kerevit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kerevit kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre kerevit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlısu ıstakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)

