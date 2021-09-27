Kesimci (Konfeksiyon) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kesimci Maaşları, ve İş İlanları

Kesimci (Konfeksiyon) görev tanımı nedir, Kesimci (Konfeksiyon) ne iş yapar, Kesimci (Konfeksiyon) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kesimci (Konfeksiyon) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kesimci (Konfeksiyon) Tanımı;

Malzeme özelliğine göre pastal planı hazırlama, kesilecek mamulü, kesim masasına serme, kalıpların çizimini yapma, kesim alet ve donanımlarını kullanarak en verimli şekilde kesim yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kesimci (Konfeksiyon) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kesimci (Konfeksiyon) Maaşları

Kesimci (Konfeksiyon) maaşı ortalama aylık 3.800- TL’dir. En düşük Kesimci (Konfeksiyon) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4. 400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kesimci (Konfeksiyon) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kesimci (Konfeksiyon) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kesimci (Konfeksiyon) Ne İş Yapar?

Kesimci (Konfeksiyon); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmalata girecek olan mamulü talimata uygun olarak kesim masasına sermek,

b) Kalıpları en ekonomik biçimde, kesilecek mamulün üzerine yerleştirmek,

c) Mamulün üzerinde pastal çizimi yapmak,

d) Motorlu el makası veya hizar ile mamulü çizimlere uygun olarak kesmek,

e) Kesilen mamulden kalan telefleri telef arabasına koymak,

f) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

g) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kesimci (Konfeksiyon)Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Kesimci (Konfeksiyon) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kesimci (Konfeksiyon) mesleğinin meslek kodu 7532.01 olarak belirlenmiştir



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