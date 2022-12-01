Kesire isminin anlamı nedir, Kesire ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kesire isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kesire ismi ne demek, Kesire ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kesire isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Kesire İsminin anlamı nedir? TDK Kesire anlamı:

Kesire isminin anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmamaktadır.

Kesire İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kesire ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Kesire isminin kökeni:

Kesire isminin kökeni bilinmemektedir.Türkiye'de kullanılmamaktadır.

Kesire isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Kesire isminin rengi:

Gül Rengi

Kesire ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Kesire isminin Harf Analizi Nedir ?

Kesire ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

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K : Kariyerli

E : İletişim, duygusal karışık

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

E : İletişim, duygusal karışık

Kesire isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kesire ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

E : 6

S : 22

İ : 12

R : 21

E : 6

= 81 – Kesire İsminin Numeroloji Toplamı 81’dir.

Kesire isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kesire ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kesire isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 E: 5 S: 1 İ: 9 R: 9 E: 5 = 31

3 + 1 = 4 Kader sayısıdır

Kesire isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek için elinden geleni yapar. Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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