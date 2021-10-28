Keşkül ne demek, TDK'ya göre Keşkül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Keşkül ne demek? Keşkül TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi keşkül kelimesi. Peki keşkül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre keşkül nedir, keşkül kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KEŞKÜL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Keşkül kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Keşkül kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre keşkül kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gezici bazı dervişlerin ve dilencilerin ellerinde tuttukları, Hindistan cevizi kabuğundan, metalden veya abanozdan yapılmış dilenci çanağı

- Üstüne dövülmüş fıstık ve Hindistan cevizi dökülen bir tür süt tatlısı, keşkülüfukara



KEŞKÜL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ne zaman birisi keşkülüme para atsa hızla, telaşla, kaçarcasına, gözlerini gözlerime değdirmeden yapar bunu.



KEŞKÜL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- keşkülüfukara

