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Kifaflanma ne demek, TDK'ya göre Kifaflanma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kifaflanma kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kifaflanma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kifaflanma nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kifaflanma kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kifaflanma ne demek, TDK'ya göre Kifaflanma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kifaflanma ne demek? Kifaflanma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kifaflanma kelimesi. Peki kifaflanma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kifaflanma nedir, kifaflanma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KİFAFLANMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kifaflanma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kifaflanma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kifaflanmak işi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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