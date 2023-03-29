Kılıçdaroğlu- İnce görüşmesi başladı! İnce adaylıktan çekilecek mi?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı ve genel başkanı Muharrem İnce ile görüşmesi başladı.

YAYINLAMA
Google News
Kılıçdaroğlu- İnce görüşmesi başladı! İnce adaylıktan çekilecek mi?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı ve genel başkanı Muharrem İnce'yi Memleket Partisi'nde ziyaret etti. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala 100 bin imzayı geçen İnce'nin ise Cumhurbaşkanı adayı olması sonrası CHP'li vekiller ve CHP destekçileri İnce'nin adaylıktan çekilmesi ve oyları bölmemesi için sert bir dille adaylıktan geri çekilmesini istedi.

Kılıçdaroğlu- İnce görüşmesi başladı! İnce adaylıktan çekilecek mi?

KILIÇDAROĞLU MEMLEKET PARTİSİ'NE ZİYARETTE BULUNDU

Millet İttifakı lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Muharrem İnce ile olan görüşmesine CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç ve MYK üyeleri Selin Sayek Böke ile Oğuz Kaan Salıcı ile katıldı.

İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Muharem İnce ise önceki günlerde adaylıktan çekilmeyeceğini ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yerini alacağını belirtmişti. Kılıçdaroğlu ile olan görüşmesinde ise Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı büyük bir merak konusu.

KESİN ADAYLAR 31 MART GÜNÜ YAYIMLANACAK

İnce 30 Mart gününe kadar adaylıktan çekilirse bildirmesi gerekiyor. Eğer adaylıktan çekilmezse oy pusulasında yerini alacak. Kesin seçim listesi ise 31 Mart günü resmi gazetede yayımlanacak.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret etti! Son anket sonucunu açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret etti! Son anket sonucunu açıkladı!
Ağıralioğlu neden istifa ettiğini açıkladı: Çocuklarımızın katilerinden medet umamazdım
Ağıralioğlu neden istifa ettiğini açıkladı: Çocuklarımızın katilerinden medet umamazdım
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücrete zam yapılacağı tarihi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücrete zam yapılacağı tarihi açıkladı
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı ile Ankara'da bir araya geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı ile Ankara'da bir araya geldi!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret etti! Son anket sonucunu açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret etti! Son anket sonucunu açıkladı!
Ağıralioğlu neden istifa ettiğini açıkladı: Çocuklarımızın katilerinden medet umamazdım
Ağıralioğlu neden istifa ettiğini açıkladı: Çocuklarımızın katilerinden medet umamazdım
Son Haberler
Acil nakit para arayanlar dikkat! O banka 5 dakikada faizsiz 5000 TL kredi verecek: Başvurular başladı!
Acil nakit para arayanlar dikkat! O banka 5 dakikada faizsiz 5000 TL kredi verecek: Başvurular başladı!
EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının maaşlarına zam yapıldı!
EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının maaşlarına zam yapıldı!
İnstagram kullananlar çileden çıkacak! Yeni güncelleme sinirleri hoplattı: Artık her yerde olacak
İnstagram kullananlar çileden çıkacak! Yeni güncelleme sinirleri hoplattı: Artık her yerde olacak
Kılıçdaroğlu- İnce görüşmesi başladı! İnce adaylıktan çekilecek mi?
Kılıçdaroğlu- İnce görüşmesi başladı! İnce adaylıktan çekilecek mi?
Meteoroloji'den o illere kar ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den o illere kar ve fırtına uyarısı!
Bursa’da korkutan yangın: Yatalak nine ve torunu evden son anda çıkartıldı
Bursa’da korkutan yangın: Yatalak nine ve torunu evden son anda çıkartıldı
Çok Okunanlar
Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"
Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"
Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Kadıköy’de Marmara Üniversitesi yerleşkesinde göçük: 1 işçi göçük altında kaldı
Kadıköy’de Marmara Üniversitesi yerleşkesinde göçük: 1 işçi göçük altında kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!