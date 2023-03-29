Kılıçdaroğlu- İnce görüşmesi başladı! İnce adaylıktan çekilecek mi?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı ve genel başkanı Muharrem İnce'yi Memleket Partisi'nde ziyaret etti. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala 100 bin imzayı geçen İnce'nin ise Cumhurbaşkanı adayı olması sonrası CHP'li vekiller ve CHP destekçileri İnce'nin adaylıktan çekilmesi ve oyları bölmemesi için sert bir dille adaylıktan geri çekilmesini istedi.

KILIÇDAROĞLU MEMLEKET PARTİSİ'NE ZİYARETTE BULUNDU

Millet İttifakı lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Muharrem İnce ile olan görüşmesine CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç ve MYK üyeleri Selin Sayek Böke ile Oğuz Kaan Salıcı ile katıldı.

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İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Muharem İnce ise önceki günlerde adaylıktan çekilmeyeceğini ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yerini alacağını belirtmişti. Kılıçdaroğlu ile olan görüşmesinde ise Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı büyük bir merak konusu.

KESİN ADAYLAR 31 MART GÜNÜ YAYIMLANACAK

İnce 30 Mart gününe kadar adaylıktan çekilirse bildirmesi gerekiyor. Eğer adaylıktan çekilmezse oy pusulasında yerini alacak. Kesin seçim listesi ise 31 Mart günü resmi gazetede yayımlanacak.