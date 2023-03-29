Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin asgari ücretle ilgili sorusunu cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücrete zam yapılacağı tarihi açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağını açıkladı.
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