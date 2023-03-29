Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!

Millet İttifakı'nın lideri Kemal Kılıçdaroğlu Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile görüşmesi sona erdi.

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Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşmesi sona erdi. İkili basın açıklaması yaptı. Açıklama da ise Muharrem İnce, "Hoş geldin, güle güle" dedi.

Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!

İNCE'NİN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında günlerdir beklenen görüşme yapıldı. Görüşme sonrası basın karşısına çıkarak açıklama yaptılar. Açıklamalarda Muharrem İnce'nin açıklamaları çok dikkat çekiciydi. İnce adaylıktan çekiliyormuşsunuz açıklamasına “hayır yok öyle bir şey Köroğlu gibi döne döne mücadeleye devam edeceğiz” çok dikkat çekiciydi. Ayrıca görüşme sonrası açıklamanın çok kısa sürmesi İnce'nin Kılıçdaroğlu’na "hoş geldin güle güle" hitap etmesi çok manidar bulundu.

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