EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının maaşlarına zam yapıldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT işlemlerinin hızlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti verileceğini belirtti.

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EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının maaşlarına zam yapıldı!

EY düzenlemesinin yasalaşması sonrasında 2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanmıştı. Bu çerçevede EYT işlemlerinin hızlandırılmasını adına SGK çalışanlara aylık 3 ay boyunca fazla mesai verileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Kurum tarafından duyuruldu. Verilecek fazla mesai ile saatlik 27 lira alan SGK çalışanlarının ücreti yüzde 88 artışla 51 liraya çıkarılacak.

BAKAN BİLGİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından, "Türkiye Cumhuriyeti, sosyal devlet anlayışıyla emeği korumaya devam ediyor. EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir. Hayırlı olsun." paylaşımda bulundu.

EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının maaşlarına zam yapıldı!

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