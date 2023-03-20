Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi! Yıllardır hizmet veren "Vergi Konseyi"ni kurmayı vadetti

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin 5. gününde 6’lı masanın temsilcileri bir araya geldi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılan ‘Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması’nda CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde bir araya geldi.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN VERGİ KONSEYİ AÇIKLAMASI

Siyasi hayatına yaptığı projelerden çok gaflarıyla damga vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu seriye bir yeni gafı daha ekledi.

İzmir'de düzenlenen 'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde konuşan Kılıçdaroğlu "Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. Bu konsey toplanan vergilerin nerelere harcandığını raporlara bağlayıp, Resmi Gazete'de yayınlayacak." dedi.

VERGİ KONSEYİ 1992 YILINDA KURULDU

Ancak Kılıçdaroğlu'nun kurmayı planladığı "Vergi Konseyi" yıllardan beri Türkiye'de aktif olarak hizmet veriyor. 1992 yılında kurulan Vergi Konseyi o dönemde kısa süreli çalışırken 2003 yılında yapılan düzenlemeyle yasal bir statüye kavuştu. O günden günümüze kadar hizmetlerini sürdüren konseyin internet sitesinde de kurumun yaptığı faaliyetler yer alıyor.