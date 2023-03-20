Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi! Yıllardır hizmet veren "Vergi Konseyi"ni kurmayı vadetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de 6'lı masanın liderlerinin de yer aldığı toplantıda 1992'de kurulan, kısa süre faaliyette kalan ve 2003'ten bu yana faal olan "Vergi Konseyini" kurmayı vadetti.

YAYINLAMA
Google News
Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi! Yıllardır hizmet veren "Vergi Konseyi"ni kurmayı vadetti

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin 5. gününde 6’lı masanın temsilcileri bir araya geldi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılan ‘Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması’nda CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN VERGİ KONSEYİ AÇIKLAMASI

Siyasi hayatına yaptığı projelerden çok gaflarıyla damga vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu seriye bir yeni gafı daha ekledi.

İzmir'de düzenlenen 'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde konuşan Kılıçdaroğlu "Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. Bu konsey toplanan vergilerin nerelere harcandığını raporlara bağlayıp, Resmi Gazete'de yayınlayacak." dedi.

VERGİ KONSEYİ 1992 YILINDA KURULDU

Ancak Kılıçdaroğlu'nun kurmayı planladığı "Vergi Konseyi" yıllardan beri Türkiye'de aktif olarak hizmet veriyor. 1992 yılında kurulan Vergi Konseyi o dönemde kısa süreli çalışırken 2003 yılında yapılan düzenlemeyle yasal bir statüye kavuştu. O günden günümüze kadar hizmetlerini sürdüren konseyin internet sitesinde de kurumun yaptığı faaliyetler yer alıyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kuraklık korkutmuştu! Bursa'da 3 günlük yağış sevindirdi
Kuraklık korkutmuştu! Bursa'da 3 günlük yağış sevindirdi
İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu, İşte İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pide fiyatları 2023
İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu, İşte İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pide fiyatları 2023
Bayburt - Trabzon'u birbirine bağlayan sınırındaki yaylalar beyaz gelinlik giydi!
Bayburt - Trabzon'u birbirine bağlayan sınırındaki yaylalar beyaz gelinlik giydi!
Adıyaman'da sel çalışmalarının sürdüğü alanda, kadın cesedine ulaşıldı!
Adıyaman'da sel çalışmalarının sürdüğü alanda, kadın cesedine ulaşıldı!
Son Haberler
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraf! "Nişanlımdan midem bulanıyor, 3 ay sonra evleniyoruz, sizce..."
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraf! "Nişanlımdan midem bulanıyor, 3 ay sonra evleniyoruz, sizce..."
Türkiye genelinde, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı
Türkiye genelinde, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı
Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Özmen, Ahmet Cin'i makamında ziyaret etti
Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Özmen, Ahmet Cin'i makamında ziyaret etti
Bolu’da göçen maden ocağında 7 kişi yaralandı!
Bolu’da göçen maden ocağında 7 kişi yaralandı!
Kılıçdaroğlu HDP ile bugün görüşecek!
Kılıçdaroğlu HDP ile bugün görüşecek!
Olması beklenen Marmara depremi için kaç kişinin ölebileceği açıklandı, rakamlar çok ürkütücü
Olması beklenen Marmara depremi için kaç kişinin ölebileceği açıklandı, rakamlar çok ürkütücü
Çok Okunanlar
Altılı masada yeni dönem! CHP'li Özgür Özel fitili ateşledi: İki bakanlıktan birini istedi
Altılı masada yeni dönem! CHP'li Özgür Özel fitili ateşledi: İki bakanlıktan birini istedi
Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi, Caddeler su altında kaldı, görüntüler korkuttu
Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi, Caddeler su altında kaldı, görüntüler korkuttu
MHP belediye başkanından acı haber: Kalbine yenik düştü
MHP belediye başkanından acı haber: Kalbine yenik düştü
Tekirdağ'da feci kaza: Yaralılar var
Tekirdağ'da feci kaza: Yaralılar var
Bakan Varank sipariş sayısını açıkladı! Yerli ve millî otomobil Togg'a büyük ilgi!
Bakan Varank sipariş sayısını açıkladı! Yerli ve millî otomobil Togg'a büyük ilgi!
Kabine kritik gündem konularıyla toplanıyor: Deprem, sel, seçim ve afetzedelere destekler masada!
Kabine kritik gündem konularıyla toplanıyor: Deprem, sel, seçim ve afetzedelere destekler masada!
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
RTÜK’ten Halk TV’ye terör örgütüne üye olmaktan hükümlüyü övmekten dolayı inceleme başlattı
RTÜK’ten Halk TV’ye terör örgütüne üye olmaktan hükümlüyü övmekten dolayı inceleme başlattı