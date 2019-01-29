Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarını belirlemek için Parti Meclisi'ni (PM) topladı. 18 saat süren toplantıda bazı isimlerin üstü çizildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KİME 'BAŞARISIZ' DEDİ?

Toplantıda bazı üyelerin Kadıköy'de mevcut başkan Aykurt Nuhoğlu'nun yeniden aday olmasını önerdiğini ancak Kılıçdaroğlu'nun kabul etmediği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu, Nuhoğlu'nun "başarısız" bir dönem geçirdiğini vurgulayarak, "Özür dileyerek söylüyorum ama benim gözümde başarısız bir belediye başkanıdır" dediği ortaya çıktı.

AYKURT NUHOĞLU KİMDİR?

Aykurt Nuhoğlu, 15 Eylül 1959 tarihinde Trabzon’da doğmuştur. 1973 yılından beri İstanbul’da yaşamaktadır. Fenerbahçe Lisesi'ni bitirdikten sonra yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1984 yılında mezun oldu.Aykurt Nuhoğlu, siyasi hayatına SHP üyeliği ile başladı. SHP Kadıköy İlçe Yöneticiliği ve 1992 yılında Kadıköy İlçe Başkanlığı ile devam etti. Farklı dönemlerde CHP Kadıköy İlçe ve İl Kurultay Delegelikleri bulunan Nuhoğlu; CHP İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve CHP Kadıköy İlçe Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2012 yılı içerisinde Yerel Yönetimden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yaptı, CHP bünyesinde değişik ve farklı komisyonlarda çalıştı.1985 yılından beri Atamer İnşaat olarak çevre düzenlemeleri, park-bahçe projeleri, hastane ve konferans merkezleri, nitelikli konutlar gibi çok sayıda farklı projenin yönetimi ve koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Halen Atamer İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.Kazım Koyuncu Kültür Merkezi Derneği'nin kuruculurt Nuhoğlu, Tüketici Derneği ve İnşaat Mühendisleri Odası gibi birçok derneğe üye olduğu gibi aynı zamanda Nuhoğlu Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.Aykurt Nuhoğlu,1994 yılında diş hekimi Ebru Nuhoğlu ile evlendi. (d.1995)oğlu ve (d.2001) kızı vardır.Gençlik yıllarından bu yana sosyal demokrasinin ilkelerini benimsemiş olan Aykurt Nuhoğlu, siyasette süreklilik ve değişimin büyük önem taşıdığının bilincindedir. Yepyeni bir siyaset özgürlükçü ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışı ile Kadıköy’ü kendisi gibi Kadıköylü vatandaşlarla birlikte yönetmek amacıyla belediye başkanlığına aday olmuştur.16 Şubat 2014 tarihinde CHP Parti Meclisince eski Kadıköy Belediyesi Başkanı Selami Öztürk'ün yerine, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için Aykurt Nuhoğlu Kadıköy Belediye Başkan adayı olarak açıklanmıştır.30 Mart 2014 tarihinde yapılan şeçimlerde Kadıköy Belediye Başkan olarak seçilmiştir. Kaynak: Aykurt Nuhoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?