27 Ağustos'ta vizyona gireceği öğrenilen Kilit filminin konusu ve oyuncu kadrosu merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine Kilit filminin konusu nedir? Kilit oyuncu kadrosunda kimler var? Sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

KİLİT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cezaevinde aynı gece on mahkumun esrarengiz ölümü ve olayı çözmek ile görevli polislerin hikayesini anlatan “Kilit” filminin çekimleri, Ümraniye Netaş Stüdyoları’nda kurulan özel platonun yanı sıra Adli Tıp Kurumu, Beykoz, Fatih ve İstanbul’un çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.

Filmin senaryosu Arif & Adil Valizade ile birlikte Cenk Çalışır imzası taşırken, yapımcı koltuğunda Arif Valizade, yönetmen koltuğunda ise Adil Valizade bulunuyor. Polisiye / Gizem türündeki yapım farklı hikayesi ve anlatım dili ile dikkat çekiyor.

5 haftada çekimleri tamamlanan filmin bilimsel, tıbbi ve polisiye konularında Adli Tıp Kurumu’ndan danışmanlık alındı ve çekimlerin bir kısmı bizzat İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirildi. Özel kurulan platoların yanı sıra VFX destekli farklı mekanları içeriğinde barındıran film, konusu ve türü ile birlikte görsel dili ile de izleyicilere farklı bir yerli film deneyimi vaat ediyor.

KİLİT OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin oyuncu kadrosunda Mert Fırat, Melisa Aslı Pamuk, Timur Acar, Asuman Dabak, Gökhan Tevek, Tuğçe Karabacak, Melik Akkaya ve Mustafa Alabora gibi güçlü isimler yer alıyor.