Kimsesizler dizisi oyuncuları ve konusu ile gündeme geldi. Baş rollerinde Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk , Beren Gökyıldız'ın yer aldığı yeni dizi Kimsesizler tanıtım fragmanı ile ekranlara geldi. Dizinin tanıtım fragmanının yayınlanması ile beraber Kimsesizler oyuncuları kimdir? Kimsesizler dizisinin konusu nedir? Ne zaman başlayacak? soruları da araştırılmaya başlandı.

KİMSESİZLER TANITIM FRAGMANI

KİMSESİZLER OYUNCULARI

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği Kimsesizler dizisinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk, Beren Gökyıldız ve Kübra Süzgün Beren Gökyıldız, Damla Cercisoğlu, Derin Su Akkuş, Nilay Yeral

Batuhan Gelener, Ali Kayra Kul, İsa Musa Kadan yer alıyor.

KİMSESİZLER DİZİSİ KONUSU

Dizide; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır…