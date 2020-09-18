Kimsesizler oyuncuları kimdir? Kimsesizler dizisinin konusu | Ne zaman başlayacak?
Kimsesizler dizisi oyuncuları ve konusu ile gündeme geldi. FOX TV ekranlarında yayın hayatına girecek olan Kimsesizler dizisinin ilk fragmanı da yayınlandı. İşte yeni dizi Kimsesizler oyuncuları, konusu, hangi kanalda ve ne zaman başlayacağı sorularının cevabı haberimizde...
Kimsesizler dizisi oyuncuları ve konusu ile gündeme geldi. Baş rollerinde Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk , Beren Gökyıldız'ın yer aldığı yeni dizi Kimsesizler tanıtım fragmanı ile ekranlara geldi. Dizinin tanıtım fragmanının yayınlanması ile beraber Kimsesizler oyuncuları kimdir? Kimsesizler dizisinin konusu nedir? Ne zaman başlayacak? soruları da araştırılmaya başlandı.
KİMSESİZLER TANITIM FRAGMANI
KİMSESİZLER OYUNCULARI
Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği Kimsesizler dizisinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk, Beren Gökyıldız ve Kübra Süzgün Beren Gökyıldız, Damla Cercisoğlu, Derin Su Akkuş, Nilay Yeral
Batuhan Gelener, Ali Kayra Kul, İsa Musa Kadan yer alıyor.
KİMSESİZLER DİZİSİ KONUSU
Dizide; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır…