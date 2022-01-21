Kimya isminin anlamı nedir, Kimya ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kimya isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kimya ismi ne demek, Kimya ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kimya isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kimya İsminin anlamı nedir? TDK Kimya anlamı:

Kimya ismi Türk dil kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.

2. isim, mecaz Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey:

3. isim, mecaz Uyum.

Kimya İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kimya ismi kuranda geçmemektedir.

Kimya isminin kökeni:

Kimya ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Kimya isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Kimya isminin rengi:

Celadon

Kimya ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Kimya isminin Harf Analizi Nedir ?

Kimya ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Y : Başına buyruk, depresif

A : Öncü, lider, mantıklı

Kimya isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kimya ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

İ : 12

M : 16

Y : 28

A : 1

= 71 – Kimya İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Kimya isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kimya ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kimya isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 İ: 9 M: 4 Y: 7 A: 1 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Kimya isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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