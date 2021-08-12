Kırık Hayatlar dizisi konusu ne? Kırık Hayatlar oyuncu kadrosunda kimler var?
Kanal D'de ekrana gelecek olan yeni dizi Kırık Hayatlar'ın konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Biz de haberimizde Kırık Hayatlar dizisi konusu ne? Kırık Hayatlar oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik...
23 Ağustos Pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11.00'da Kanal D'de yayınlanacak olan Kırık Hayatlar dizisinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki Kırık Hayatlar dizisi konusu ne? Kırık Hayatlar oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
KIRIK HAYATLAR DİZİSİ KONUSU NE?
İki gencin aşkları için her şeyi göze almasını anlatan Kırık Hayatlar dizisinde bir annenin gücü elinde tutulabilmek için her şeyi nasıl arkada bırakacağı ve Kocabey konağında sırların ortaya çıkması sonrası yaşanacak büyük hesaplaşmalar anlatılacak.
KIRIK HAYATLAR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Meltem Akçöl
Erdem Yılmaz
Mine Çayıroğlu
Burcu Almeman
Atsız Karaduman
Murat Onuk
Arbnora Ademaj
Zafer Öztürk
Erdi Ünver
Hatice İrkin