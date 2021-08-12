23 Ağustos Pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11.00'da Kanal D'de yayınlanacak olan Kırık Hayatlar dizisinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki Kırık Hayatlar dizisi konusu ne? Kırık Hayatlar oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

KIRIK HAYATLAR DİZİSİ KONUSU NE?

İki gencin aşkları için her şeyi göze almasını anlatan Kırık Hayatlar dizisinde bir annenin gücü elinde tutulabilmek için her şeyi nasıl arkada bırakacağı ve Kocabey konağında sırların ortaya çıkması sonrası yaşanacak büyük hesaplaşmalar anlatılacak.

KIRIK HAYATLAR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Meltem Akçöl

Erdem Yılmaz

Mine Çayıroğlu

Burcu Almeman

Atsız Karaduman

Murat Onuk

Arbnora Ademaj

Zafer Öztürk

Erdi Ünver

Hatice İrkin