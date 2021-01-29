Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı yayında! Naci'nin sürprizi herkesi şok edecekKorku yaran görüntü ortadan kalktı! Diyarbakır'daki pandemi hastanesinde vakalar azaldıSeni Çok Bekledim 1. bölüm full izle| Seni Çok Bekledim ilk bölüm Star TV full izleKırmızı oda 22. bölüm full izle | Kırmızı oda son bölüm TV8 full izleBugün hangi maç, hangi kanalda? 30 Ocak 2021 Cumartesi hangi maçlar var?Son Yaz 5. bölüm full izle | Son Yaz son bölüm FOX TV full izleAnastasios Bakasetas kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen kimdir? Nerelerde görev aldı?Trabzonspor'dan gece yarısı bombaları! Bakasetas ve Yunus Mallı, KAP'a bildirildiSezer İnanoğlu'ndan eski eşi hakkında tüyler ürperten iddia!
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Kırmızı oda 22. bölüm full izle | Kırmızı oda son bölüm TV8 full izle

Kırmızı oda 22. bölüm full izle | Kırmızı oda son bölüm TV8 full izle

TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda, 22. bölümü ile bu akşam izleyici karşısında olacak. Kumru, çocukken uğradığı tacize sessiz kaldığı için hissettiği suçluluk duygusunu Doktor Hanım’la paylaşıyor. İşte Kırmızı oda 22. bölüm full izle |Kırmızı oda son bölüm TV8 full izle

Kırmızı oda 22. bölüm full izle | Kırmızı oda son bölüm TV8 full izle

Kırmızı Oda'nın yeni bölümüne, yepyeni bir hikayeyle Erkan Petekkaya dahil oluyor. Sadri karakterine hayat verecek olan Petekkaya yayımlanan fragmanla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Öte yandan Ayşe’nin klinikten ayrılmak konusunda son kararının ne olacağı ise merak konusu oldu. İşte Kırmızı oda 22. bölüm full izle | Kırmızı oda son bölüm TV8 full izle...

Kırmızı oda 22. bölüm full izle | Kırmızı oda son bölüm TV8 full izle

KIRMIZI ODA 22. BÖLÜM FULL İZLE | KIRMIZI ODA SON BÖLÜM TV8 FULL İZL

Kumru (Aslıhan Gürbüz), çocukken uğradığı tacize sessiz kaldığı için hissettiği suçluluk duygusunu Doktor Hanım’la paylaşıyor. Kliniğe uygunsuz biçimde giriş yaparak ortalığı karıştıran Sadi (Erkan Petekkaya), herkesi endişelendiriyor.

İlaçları kesip gerçek hayata dönmeyi reddeden Boncuk’u (Burcu Biricik) dedeler ve Can tekrar ziyaret ediyor. Sabrı tükenen Rezzan ise bu kez kendisi Boncuk’u kliniğe getiriyor. Ayşe’nin klinikten ayrılmak konusunda son kararının ne olacağı ise merak ediliyor...

KIRMIZI ODA 22. BÖLÜM FULL İZLE | SON BÖLÜM FULL İZLE TV8

Kırmızı oda 22. bölüm full izle | Kırmızı oda son bölüm TV8 full izle

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Boncuk’un bastırdığı korkuları dışarı çıkınca durumu kötüleşir ve Doktor Hanım hastaneye yatırılmasını uygun görür. Ayşe, Doktor Hanım’la dedesiyle annesinin arasının açılmasının ardından hissettiği arada kalmışlık hissini paylaşır.

Kumru, Yavuz’un elinden nasıl kurtulacağını kara kara düşündüğü dönemde Hakan’la nasıl tanıştığını anlatırken, Duru’nun aslında Yavuz’un kızı olduğunu itiraf eder. Piraye ve Deniz aşkı ise doludizgin devam etmektedir.

Kırmızı oda 22. bölüm full izle | Kırmızı oda son bölüm TV8 full izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
1
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT