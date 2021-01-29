Kırmızı Oda'nın yeni bölümüne, yepyeni bir hikayeyle Erkan Petekkaya dahil oluyor. Sadri karakterine hayat verecek olan Petekkaya yayımlanan fragmanla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Öte yandan Ayşe’nin klinikten ayrılmak konusunda son kararının ne olacağı ise merak konusu oldu. İşte Kırmızı oda 22. bölüm full izle | Kırmızı oda son bölüm TV8 full izle...

KIRMIZI ODA 22. BÖLÜM FULL İZLE | KIRMIZI ODA SON BÖLÜM TV8 FULL İZL

Kumru (Aslıhan Gürbüz), çocukken uğradığı tacize sessiz kaldığı için hissettiği suçluluk duygusunu Doktor Hanım’la paylaşıyor. Kliniğe uygunsuz biçimde giriş yaparak ortalığı karıştıran Sadi (Erkan Petekkaya), herkesi endişelendiriyor.

İlaçları kesip gerçek hayata dönmeyi reddeden Boncuk’u (Burcu Biricik) dedeler ve Can tekrar ziyaret ediyor. Sabrı tükenen Rezzan ise bu kez kendisi Boncuk’u kliniğe getiriyor. Ayşe’nin klinikten ayrılmak konusunda son kararının ne olacağı ise merak ediliyor...

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Boncuk’un bastırdığı korkuları dışarı çıkınca durumu kötüleşir ve Doktor Hanım hastaneye yatırılmasını uygun görür. Ayşe, Doktor Hanım’la dedesiyle annesinin arasının açılmasının ardından hissettiği arada kalmışlık hissini paylaşır.

Kumru, Yavuz’un elinden nasıl kurtulacağını kara kara düşündüğü dönemde Hakan’la nasıl tanıştığını anlatırken, Duru’nun aslında Yavuz’un kızı olduğunu itiraf eder. Piraye ve Deniz aşkı ise doludizgin devam etmektedir.