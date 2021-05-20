Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı, TV8'de yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran fenomen dizi "Kırmızı Oda" tüm hızıyla devam ediyor. Peki Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 38. bölümde neler olacak? haberimizde merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz.

KIRMIZI ODA 38. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her cuma TV8 ekranlarında yayınlanan "Kırmızı Oda" dizisinin 38. bölüm fragmanı yayınlandı.

KIRMIZI ODA 38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Psikiyatri Manolya Hanım'a tüm hikayesini anlatan Delikanlı Sadi geçmişin izlerini zihninden atamaz. Delikanlı Sadi'nin geçmişini anlattıkça günlük hayatında yaşadığı sorunlara daha iyi anlam vermeye başlaması onun, çocukluğunu sorgulamasına neden olur. En sonunda gözyaşlarını tutamayan Sadi, "Ben niye çocukluğumu yaşayamadım hocam? Niye okula gidemedim, sıraya oturamadım?" diye isyan eder. Öte yandan çocukluk arkadaşı "Miço" ile bir gün buluşmanın hayalini kuran Sadi'yi nasıl bir buluşmanın beklediği merak konusudur.

Peki Vahit Bey'in eski sevgilisi Şehrazat Hanım ile oğlu Zafer Bey arasındaki ilişki ne yönde gelişecektir? Bu durum karşısında Manolya Hanım nasıl tepki verecektir? İşte Kırmızı Oda 38. bölüm Fragmanı...