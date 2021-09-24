Merve Dizdar, Nihal Yalçın, Ayça Bingöl gibi isimlerin dahil olduğu sevilen dizi Kırmızı Oda heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kırmızı Oda 44. bölüm full, tek parça izle | Kırmızı Oda son bölüm izle linklerinden ulaşabilir. İyi seyirler...

KIRMIZI ODA 44. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE

Rezzan (Nihal Yalçın) karakola götürülür ve orada olaylı bir gece yaşanmasını sağlar. Doktor Hanım'a Cafer'i vurduğunu söyleyen Rezzan'ın aslında bu olayı hayalinde yaşadığı anlaşılır. Doktor Hanım, Cafer'in evine gizlice girdiğini itiraf eden Rezzan hakkında oldukça endişelenir.

Süveyda (İlayda Alişan) bu hafta Kırmızı Oda'ya oldukça motive gelir. Doktor Hanım'a bir hediye getiren Süveyda aslında getirdiği hediyeyi hırsızlık yaparak elde etmiştir. Doktor Hanım'ın söylediği bir söz ile geçmişe dönen Süveyda o karanlık geceyi hatırlar ve gözyaşlarına hakim olamaz.

Asuman (Başak Daşman)Doktor Hanım ile konuşmak için yanına gelir. Süveyda'nın küçükken başına gelen olayı anlatan Süveyda "ben nasıl anneyim?" diyerek kendine kızar ve sinir krizi geçirir.

Derya( Ayça Bingöl) Kırmızı Oda'ya oldukça dağınık bir halde gelir. Annesinin yakın zamanda tahliye olacağını söyleyen Derya'nın içini korku kaplar.

KIRMIZI ODA 44. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TV8 KIRMIZI ODA 44. BÖLÜM İZLE