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Kırmızı Oda Sadi ayrıldı mı? Kırmızı Oda Sadi neden yok? Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı?

Cuma günleri TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanında izleyiciler Sadi'yi göremeyince Kırmızı Oda Sadi ayrıldı mı? Kırmızı Oda Sadi neden yok? Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı? sorularını aratmaya başladı. İşte detaylar...

Kırmızı Oda Sadi ayrıldı mı? Kırmızı Oda Sadi neden yok? Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı?

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya'nın diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Kırmızı Oda Sadi ayrıldı mı? Kırmızı Oda Sadi neden yok? Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

KIRMIZI ODA SADİ AYRILDI MI? KIRMIZI ODA SADİ NEDEN YOK?

Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında 'Delikanlı Sadi' karakterinin bulunmaması izleyicileri meraklandırdı. Erkan Petekkaya Sadi rolüyle kısa süre içinde büyük beğeni topladı ve dizi ilgiyle izlendi. 

Petekkaya'nın Acun Ilıcalı hakkında yaptığı açıklamalarının ardından diziden çıkabileceği iddiaları ortalıkta yayılmaya başlamıştı. Bu durum hakkında resmi bir açıklama gelmezken dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde Sadi'nin, ailesiyle birlikte dizide yer alması gerekiyordu. Ancak yayınlanan fragmanda Sadi'yi göremeyen izleyiciler Erkan Petekkaya'nın diziden ayrılmış olabileceğini gündeme getirdi.

Kırmızı Oda Sadi ayrıldı mı? Kırmızı Oda Sadi neden yok? Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı?

ERKAN PETEKKAYA DİZİDEN AYRILDI MI?

Kırmızı Oda dizisinin 42. bölüm fragmanında yer almayan Sadi karakteri Erkan Petekkaya'nın diziden ayrılmış olabileceği iddialarını gündeme getirirken diziden ve oyuncudan herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

Kırmızı Oda Sadi ayrıldı mı? Kırmızı Oda Sadi neden yok? Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı?

KIRMIZI ODA SADİ KİMDİR?

Delikanlı Sadi, panik atak hastası bir mafya babası olarak Manolya Psikiyatri Merkezi'nde terapi görmektedir. Manolya Hanım'la konuştukça çocukluk travmalarını gün yüzüne çıkaran ve onlarla yüzleştikçe iyileşen, hayat hikayesiyle Manolya Hanım'ı derinden etkileyen karakterlerden biridir.

Kırmızı Oda Sadi ayrıldı mı? Kırmızı Oda Sadi neden yok? Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı?

NE OLMUŞTU?

Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine sinirlenerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullandı. Ancak Petekkaya daha sonra bu paylaşımı kaldırarak, oynadığı diziden bir sahne paylaştı. Paylaşımının ardından çok konuşulan isimler arasına giren Petekkaya'dan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi. Fazla ileriye gittiğini söyleyen Petekkaya, kendisini daha iyi anlatabileceğini ve yanlış üslub kullandığını söyleyerek, "Acun'dan değil ama insanlardan özür dilerim." dedi.

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