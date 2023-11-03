Kırşehir'de yakalandı! ’Bylock’ kullanıcısının 7 yıl sonra izi bulundu!

Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması olan "Bylock" kullanıcısı olarak 7 yıldır aranan şahıs Kırşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile yapılan çalışma çerçevesinde R.K.'nin örgütün kriptolu haberleşme uygulaması olan "Bylock" programı kullanıcısı olduğunu tespit etti. R.K.; ekiplerce yapılan şafak operasyonunda yakalanarak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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