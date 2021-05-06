Kişi isminin anlamı nedir, Kişi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kişi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kişi ismi ne demek, Kişi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kişi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kişi İsminin anlamı nedir? TDK Kişi anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Kişi ismi kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer; oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse; çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs; erkek; eş, koca anlamlarında kullanılmaktadır.

Kişi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Kişi isminin anlamı geçmemektedir.

Kişi isminin kökeni:

Kişi ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Kişi isminde kimse bulunmamaktadır.

Kişi isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kişi isminin rengi:

Kobalt

Kişi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Kişi isminin Harf Analizi Nedir ?

Kişi ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Kişi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kişi ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

İ : 12

Ş : 23

İ : 12

= 61 – Kişi İsminin Numeroloji Toplamı 61’dir.

Kişi ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kişi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Kişi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

K: 2 İ: 9 Ş: 1 İ: 9 = 21

2 + 1 = 3 Kader sayısıdır

Kişi isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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