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  3. Kısıtlamada ilginç görüntüler! Jandarmayı gören arkasına bakmadan kaçtı

Kısıtlamada ilginç görüntüler! Jandarmayı gören arkasına bakmadan kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda oturup sohbet eden 7 kişi, jandarma aracının kendilerine yaklaştıklarını görünce bir anda farklı sokaklara kaçışarak ortadan kayboldular. Mahalle sakinlerinin o anları ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

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21 Nisan 2021 Çarşamba 17:49
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