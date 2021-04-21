Kısıtlamada ilginç görüntüler! Jandarmayı gören arkasına bakmadan kaçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda oturup sohbet eden 7 kişi, jandarma aracının kendilerine yaklaştıklarını görünce bir anda farklı sokaklara kaçışarak ortadan kayboldular. Mahalle sakinlerinin o anları ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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21 Nisan 2021 Çarşamba 17:49
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