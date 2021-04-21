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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde turizm sektörü temsilcilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan toplantı sonrası "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık'' açıklamasında bulundu.

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21 Nisan 2021 Çarşamba 17:37
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