Kısmetse Olur'un Adnan'ı şimdilerde Doya Doya Moda'da boy gösteriyor

TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma Doya Doya Moda kadrosuna bir dönemin popüler damat adayı Adnan Kızıltaş dahil oldu. Daha önce Kısmetse Olur adlı evlilik programında tanınırlık kazanan Kızıltaş, görenleri şaşırttı.

PODYUMUN TOZUNU ATTIRMAYA GELDİ

Adnan Kızıltaş Doya Doya Moda yarışmasına dahil oldu. Doya Doya Moda yeni bölüm tanıtımında görülen Kızıltaş'ın yarışmadaki performansı merak konusu.

Kısmetse Olur’la tanınan Adnan Kızıltaş, artık erkek yarışmacıların da katıldığı Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı oldu. Modaya olan ilgisi sosyal medya paylaşımlarından da anlaşılan Kızıltaş, Doya Doya Moda'nin 301. bölümünde yarışmacı kadrosuna dahil oldu.

ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?

Aslen Karslı olan Kızıltaş, 29 yaşında. İlk olarak Kısmetse Olur programıyla tanınan ve o dönemde aşk yaşadığı Didem Delen'le birlikteliği çok konuşulan Adnan'ın, aynı zamanda kendi adını taşıyan bir erkek giyim markası vardır.

Adnan Kızıltaş'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Doya Doya Moda Adnan Kızıltaş kimdir? Nereli, kaç yaşında?