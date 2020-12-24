Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki günlerde Kocaeli'nde 48 saatlik su kesintisi yaşanacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. 28 Aralık saat 23.00'de başlayacak olan kesintinin 30 Aralık saat 23.00'e dek sürmesi beklenirken bu bölgede yaşayan internet kullanıcıları arama motorlarında, Kocaeli hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

KOCAELİ HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?

Kocaeli'de yaşanacak 48 saatlik planlı su kesintisinin, Namazgah Barajı'ndan beslenen Kandıra hariç tüm ilçelerde gerçekleşmesi bekleniyor. Yetkili birimler tarafından yapılan bilgilendirmede, suyunu Yuvacık Barajı'ndan temin eden tüm bölgelerde gerçekeleşecek kesintinin görüleceği ilçeler şöyle sıralandı:

Başiskele

Çayırova

Darıca

Derince

Dilovası

Gebze

İzmit

Körfez

Gölcük

Karamürsel

Kartepe

Kocaeli su kesintisi | Kocaeli su kesintisi ne zaman olacak? Sular ne zaman gelecek?

KOCAELİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

28 Aralık Pazartesi akşamı saat 23.00 itibarıyla başlanması planlanan çalışmanın 30 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te tamamlanması öngörülüyor. Yani yukarıdaki ilçelerde 28 Aralık günü bailayacak kesintinin ardından 30 Aralık saat 23.00'de sular gelecek.